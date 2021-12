Sheldon Jackson Super Diving Catch Video Viral: దేశవాళీ వన్డే టోర్నీ విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో సౌరాష్ట్ర ఆటగాడు షెల్డన్‌ జాక్సన్‌ అద్భుత క్యాచ్‌తో మెరిశాడు. సూపర్‌డైవ్‌తో విదర్భ బ్యాటర్‌ అథర్వ టైడ్‌ పెవిలియన్‌ చేరేలా చేశాడు. విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ-2021 మూడో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌లో భాగంగా సౌరాష్ట్ర- విదర్భ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సౌరాష్ట్ర కెప్టెన్‌ జయదేవ్‌ ఉనద్కట్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విదర్భకు శుభారంభం లభించలేదు.

కెప్టెన్‌ ఫాజల్‌ 23 పరుగులు చేయగా.. అతడికి జోడీగా ఓపెనింగ్‌కు దిగిన అథర్వ కేవలం ఒకే ఒక్క పరుగు తీసి వెనుదిరిగాడు. మూడో ఓవర్‌ మూడో బంతికి జయదేవ్‌ బౌలింగ్‌లో షాట్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, వికెట్‌ కీపర్‌ షెల్డన్‌ జాక్సన్‌ పాదరసంలా కదిలి డైవ్‌ చేసి బంతిని అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత విదర్భ బ్యాటర్లు పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు.

అయితే అపూర్వ్‌ వాంఖడే హాఫ్‌ సెంచరీ(72 పరుగులు)తో రాణించడంతో 40.3 ఓవర్లలో 150 పరుగులు చేసి విదర్భ ఆలౌట్‌ అయింది. విదర్భ బ్యాటర్ల స్కోర్లు వరుసగా.. 23,1,1,1,18,14,72,1,0,5,0. సౌరాష్ట్ర బౌలర్లలో ఉనద్కట్‌కు 2, చేతన్‌ సకారియాకు ఒకటి, చిరాగ్‌ జానీకి 2, ప్రేరక్‌ మన్కడ్‌కు ఒకటి, డీఏ జడేజాకు రెండు, యువరాజ్‌ చౌడసమాకు 2 వికెట్లు దక్కాయి. సౌరాష్ట్ర బ్యాటింగ్‌ కొనసాగిస్తోంది.

.@ShelJackson27's superb diving catch 👌 👌

Jackson, keeping the wickets, flew towards his left & completed a stunning catch off @saucricket captain @JUnadkat to dismiss Atharva Taide. 👍 👍 #SAUvVID #VijayHazareTrophy #QF3

Watch that catch 🎥 🔽https://t.co/aqsiKMv4A8 pic.twitter.com/Z0Rah3D6P5

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 22, 2021