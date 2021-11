Venkatesh Iyer Emotional After Debut For Team India In T20Is.. కేకేఆర్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న టి20 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా తరపున టి20ల్లో 93వ ఆటగాడిగా అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు.

''దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలనేది ప్రతీ ఒక్కరికి ఒక కల. ఈరోజుతో నా కల నెరవేరింది. నాకు వచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తా. ఇక కోచ్‌గా రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ పర్యవేక్షణలో ఆడేందుకు మంచి ఉత్సాహంతో ఉన్నా. ఆల్‌రౌండర్‌గా బరిలోకి దిగుతున్న నేను ఏ స్థానంలోనైనా బ్యాటింగ్‌ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇక బౌలింగ్‌లోనూ చేయి అందించడానికి ఎదురుచూస్తున్నా. స్వదేశంలో సొంత ప్రేక్షకుల మధ్య ఆడడం కొత్త అనుభూతినిస్తుంది.'' అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.