Viral Video: శిష్యురాలు స్వర్ణం గెలవగానే ఆ కోచ్‌ ఏం చేశాడో చూడండి..!

టోక్యో: ప్రస్తుత ఒలింపిక్స్‌లో భాగంగా ఇవాళ జరిగిన మహిళల స్విమ్మింగ్ 400 మీటర్ల ఫ్రీస్టయిల్ పోటీల్లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం తారసపడింది. ఈ విభాగంలో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అరియార్ని టిట్మస్ స్వర్ణం గెలిచింది. ఆమె ఫినిషింగ్ లైన్ తాకడంతోనే గ్యాలరీలో ఉన్న ఆమె కోచ్ డీన్ బాక్సాల్ పూనకం వచ్చినవాడిలా ఊగిపోయాడు. తన శిష్యురాలు పసిడి సాధించిందన్న ఆనందం ఆయనలో కట్టలు తెంచుకుంది.



Ariarne Titmus’ coach’s reaction after she won gold in the 400 metres - instantly iconic pic.twitter.com/dIdTgC6qv0

— Josh Butler (@JoshButler) July 26, 2021