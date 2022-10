క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌-2022 టోర్నీకి సమయం ఆసన్నమవుతోంది. ఆస్ట్రేలియా వేదికగా అక్టోబరు 16 నుంచి ఈ ఐసీసీ ఈవెంట్‌ ఆరంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే టీమిండియా సహా పలు జట్లు ఆసీస్‌కు చేరుకుని ప్రాక్టీసు కూడా మొదలుపెట్టేశాయి.

#TeamIndia had a light training session yesterday at the WACA. Our strength and conditioning coach, Soham Desai gives us a lowdown on the preparations ahead of the @T20WorldCup pic.twitter.com/oH1vuywqKW

— BCCI (@BCCI) October 8, 2022