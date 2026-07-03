 చరిత్ర సృష్టించిన స్విట్జర్లాండ్‌.. 90 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర | Switzerland secures their first ever knockout round win at FIFA World Cup after comfortable victory over Algeria | Sakshi
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చరిత్ర సృష్టించిన స్విట్జర్లాండ్‌.. 90 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర

Jul 3 2026 11:00 AM | Updated on Jul 3 2026 11:00 AM

Switzerland secures their first ever knockout round win at FIFA World Cup after comfortable victory over Algeria

స్విట్జర్లాండ్ ఫుట్‌బాల్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో తమ 90 ఏళ్ల ప్రయాణంలో తొలిసారి నాకౌట్‌ దశలో విజయాన్ని సాధించింది. 2026 ఎడిషన్‌లో భాగంగా ఇవాళ (జులై 3) జరిగిన రౌండ్‌ ఆఫ్‌ 32లో అల్జీరియాపై 2–0 గోల్స్‌ తేడాతో  ఘన విజయం సాధించడం ద్వారా ఈ ఘనత సాధించింది. ఈ గెలుపుతో ఆ జట్టు ప్రి క్వార్టర్స్‌కు (రౌండ్‌ ఆఫ్‌ 16) అర్హత సాధించింది.

అల్జీరియాపై స్విట్జర్లాండ్ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం నుంచే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. తొలి 10 నిమిషాల్లోనే బ్రీల్ ఎంబోలో గోల్ చేసి శుభారంభం అందించాడు. ఆ గోల్‌కు జోహాన్ మాన్జాంబి అద్భుతమైన అసిస్ట్ అందించాడు. ప్రారంభ గోల్‌తో స్విట్జర్లాండ్ ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది.

రెండో అర్ధభాగం ఆరంభమైన వెంటనే డాన్ న్డోయే మరో గోల్ సాధించి స్కోరు 2–0కి పెంచాడు. ఈ గోల్ మ్యాచ్‌ను పూర్తిగా స్విట్జర్లాండ్ వైపు తిప్పింది. అనంతరం అల్జీరియా జట్టు పోరాటంలో నిలిచేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, స్విస్ రక్షణ విభాగం  క్రమశిక్షణతో ఆ ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంది. అల్జీరియా కెప్టెన్ రియాద్ మహ్రెజ్ నాయకత్వంలో ఆ జట్టు కొంత సమయం బంతి నియంత్రణ సాధించినప్పటికీ, గోల్ చేసే అవకాశాలను సృష్టించుకోవడంలో విఫలమైంది.

స్విట్జర్లాండ్ జట్టు మొత్తం మ్యాచ్‌లో సమతుల్య ఆటతీరు, వేగవంతమైన కౌంటర్ అటాక్స్ మరియు కఠినమైన డిఫెన్స్‌తో ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా మాన్జాంబి ప్రదర్శన మ్యాచ్ ఫలితాన్ని నిర్ణయించే స్థాయిలో నిలిచింది. అతని పాస్‌లు, అటాక్‌లు స్విస్ జట్టుకు కీలకంగా మారాయి.

ఈ విజయంతో స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ దశలో తమ దీర్ఘకాలిక వైఫల్యాలకు బ్రేక్ వేసినట్లైంది. అనేక దశాబ్దాలుగా నాకౌట్ మ్యాచ్‌లలో నిరాశ ఎదుర్కొన్న స్విస్ జట్టు, ఈసారి స్థిరమైన ప్రదర్శనతో చరిత్ర సృష్టించింది. తదుపరి దశలో స్విట్జర్లాండ్  కొలంబియా-ఘనా మ్యాచ్‌ విజేతను ఎదుర్కొనుంది. 

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