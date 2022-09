అబుదాబి టీ10 లీగ్-2022లో టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్లు హర్భజన్ సింగ్, సురేష్‌ రైనా భాగం కానున్నారు. ఈ లీగ్‌లో ఢిల్లీ బుల్స్‌తో హర్భజన్ సింగ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకోగా.. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ డెక్కన్ గ్లాడియేటర్స్‌కు రైనా ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నాడు. డక్కన్‌ గ్లాడియేటర్స్‌ జట్టుకు వెస్టిండీస్‌ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ డ్వేన్ బ్రావో సారథ్యం వహించనున్నాడు.

అదే విధంగా గ్లాడియేటర్స్‌ జట్టులో టిమ్‌ డేవిడ్‌, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, విల్ జాక్స్, డొమినిక్ డ్రేక్స్, ఫజల్‌హాక్ ఫరూకీ వంటి యువ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఈ జట్టుకు జింబాబ్వే మాజీ ఆటగాడు అండీ ఫ్లవర్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. అబుదాబి టీ10 లీగ్‌ నవంబర్‌ 3 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.

Indian legend Harbhajan Singh has signed for @DelhiBullsT10 and will be joining us in #Season6 of the #AbuDhabiT10 🔒#InAbuDhabi #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/d4A8N7DJr2

