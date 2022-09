టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు సురేష్‌ రైనా ఇటీవలే అన్ని రకాల క్రికెట్‌ ఫార్మాట్‌లకు గుడ్‌బై చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. విదేశీ లీగ్‌ల్లో ఆడేందుకే రైనా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అప్పటిలో వార్తలు వినిపించాయి. అయితే తాజాగా మరో వార్త సోషల్‌ మీడియాలో చక్కెర్లు కొడుతుంది.

అబుదాబి టీ10లీగ్‌లో రైనా పాల్గొనున్నాడన్నది ఆ వార్త సారంశం. అంతేకాకుండా ఈ టోర్నీలో దక్కన్‌ గ్లాడియేటర్స్‌ తరపున ఆడనున్నుట్లు అతడి అభిమానులు ట్విటర్‌ వేదికగా హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే విషయాన్ని దైనిక్ జాగరణ్ కూడా తమ నివేదికలో పేర్కొంది.

Suresh Raina will play the Abu Dhabi T10 league!❣️🔥@ImRaina #SureshRaina pic.twitter.com/DOukgFOD8Q

— That's Raina For You (@Thatsrainaforu) September 28, 2022