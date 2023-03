టీమిండియాతో వన్డే సిరీస్‌.. ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌

మార్చి 17 నుంచి టీమిండియాతో ప్రారంభంకాబోయే 3 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌కు ముందు ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు కెప్టెన్ పాట్‌ కమిన్స్‌ సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. ఇటీవలే తుదిశ్వాస విడిచిన తల్లి మరణాంతర కార్యక్రమాలు జరిపించేందుకు కమిన్స్‌ స్వదేశంలోనే ఉండిపోనున్నాడు. దీంతో అతని గైర్హాజరీలో స్టీవ్‌ స్మిత్‌ ఆస్ట్రేలియా సారధ్య బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. ఈ విషయాన్ని క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా (సీఏ) ఇవాళ (మార్చి 14) అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే సీఏ.. కమిన్స్‌కు రీప్లేస్‌మెంట్‌ను ప్రకటించకపోవడం విశేషం.

భారత్‌తో వన్డేలకు ఆసీస్‌ 15 మంది సభ్యులతోనే కంటిన్యూ కానుంది. టెస్ట్‌ సిరీస్‌ మధ్యలో గాయం కారణంగా స్వదేశానికి వెళ్లిన డేవిడ్‌ వార్నర్‌, దేశవాలీ టోర్నీ ఆడేందుకు వెళ్లిన ఆస్టన్‌ అగర్‌ తిరిగి వన్డే జట్టులో చేరిపోగా.. అదే టెస్ట్‌ సిరీస్‌ సందర్భంగా గాయపడిన జై రిచర్డ్‌సన్‌ రీప్లేస్‌మెంట్‌ నాథన్‌ ఇల్లీస్‌ కూడా వన్డే జట్టులో కొనసాగనున్నాడు.

