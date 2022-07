SL Vs Pak 1st Test- “It’s a Test match, not a T20 game” - Kamran Akmal: రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ ఆడేందుకు పాకిస్తాన్‌ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో పర్యటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం(జూలై 16) గాలే వేదికగా మొదటి మ్యాచ్‌ ఆరంభమైంది. టాస్‌ గెలిచిన ఆతిథ్య శ్రీలంక జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

పాక్‌ బౌలర్లు షాహిన్‌ ఆఫ్రిది మూడు వికెట్లు, హసన్‌ అలీ రెండు, యాసిర్‌ షా రెండు వికెట్లతో చెలరేగారు. నసీమ్‌ షా, మహ్మద్‌ నవాజ్‌ ఒక్కో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు. దీంతో మూడో సెషన్‌ సమయానికి లంక 9 వికెట్లు నష్టపోయి 200 పరుగులు చేసింది. మహీశ్‌ తీక్షణ, కసున్‌ రజిత క్రీజులో ఉన్నారు.

ఇదిలా ఉంటే.. పాకిస్తాన్‌ తుదిజట్టులో ఫవాద్‌ ఆలం, ఫాహీమ్‌ అష్రఫ్‌లకు చోటు ఇవ్వకపోవడంపై పాకిస్తాన్‌ మాజీ వికెట్‌ కీపర్‌ కమ్రాన్‌ అక్మల్‌ మండిపడ్డాడు. ఇదేమీ టీ20 మ్యాచ్‌ కాదు.. టెస్టు క్రికెట్‌ అంటూ మేనేజ్‌మెంట్‌ను విమర్శించాడు.

ఈ మేరకు ట్విటర్‌ వేదికగా.. ‘‘ఇది టెస్టు మ్యాచ్‌.. టీ20 గేమ్‌ కాదు... చాలా మంది ఆల్‌రౌండర్లు ఆడుతున్నట్లున్నారు.. నిజానికి టెస్టు క్రికెట్‌కంటూ కొంతమంది స్పెషలిస్టులు ఉంటారు. ఫవాద్‌ ఆలం, ఫాహీమ్‌ అష్రఫ్‌లను శ్రీలంకతో మ్యాచ్‌కు ఎందుకు తప్పించడం నన్ను విస్మయానికి గురిచేసింది’’ అని కమ్రాన్‌ అక్మల్‌ పేర్కొన్నాడు.

It’s a test match not a T20 game…too many Allrounders playing and what i think is test match game is all about specialists…its pretty shocking why @iamfawadalam25 and @iFaheemAshraf both have been dropped 🤔 #PAKvsSL

