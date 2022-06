ఆస్ట్రేలియాతో స్వదేశంలో జరుగుతున్న 5 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో శ్రీలంక అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు జరిగిన 3 వన్డేల్లో వరుసగా రెండు వన్డేల్లో గెలుపొంది ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్న (2-1) ఆ జట్టు తాజాగా జరుగుతున్న నాలుగో వన్డేలోనూ మెరుగైన ప్రదర్శన చేసి మరో విజయం దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. కొలొంబో వేదికగా జరుగుతున్న నాలుగో వన్డేలో టాస్‌ ఓడి ప్రత్యర్ధి ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన శ్రీలంక.. చరిత్‌ అసలంక (106 బంతుల్లో 110; 10 ఫోర్లు, సిక్స్‌) సూపర్‌ శతకంతో రాణించినప్పటికీ 258 పరుగులకే పరిమితమైంది.

Watch the #SLvAUS series on https://t.co/WngPr0Ns1J (in select regions) 📺

Sri Lanka post a total of 258 on the board. Will the bowlers defend this total?#SLvAUS pic.twitter.com/dJDhSlsIjx

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 21, 2022