Pathum Nissanka: శ్రీలంక-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న టెస్ట్‌ సిరీస్‌పై కరోనా మహమ్మారి పంజా విసురుతుంది. ఆతిధ్య శ్రీలంక జట్టుకు చెం‍దిన ఆటగాళ్లు వరుసగా వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. రెండో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ మధ్యలో ఓపెనర్‌ పథుమ్‌ నిస్సంకకు పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కావడంతో కోవిడ్‌ బారిన పడిన లంక ఆటగాళ్ల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. మూడో రోజు ఆట మధ్యలో అస్వస్థతకు గురైన నిస్సంకకు ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ పరీక్ష చేయగా పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది.

🔴 Team Updates:

Pathum Nissanka has tested positive for Covid-19.

He was found to be positive during an Antigen test conducted on the player yesterday morning, following the player complaining of feeling unwell. #SLvAUS pic.twitter.com/NwTdTLOVFZ

