పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌-2023 ఎడిషన్‌లో ఓ ఫైనల్‌ బెర్తు ఖరారైంది. నిన్న (మార్చి 15) లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించడం ద్వారా మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ నేతృత్వంలోని ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌ తుదిపోరుకు అర్హత సాధించింది. ఇంకో రెం‍డు మ్యాచ్‌ల తర్వాత సుల్తాన్స్‌తో తలపడబోయే రెండో ఫైనలిస్ట్‌ ఎవరో తేలిపోతుంది.

ఇవాళ (మార్చి 16) జరిగే ఎలిమినేటర్‌ 1 మ్యాచ్‌లో ఇస్లామాబాద్‌ యునైటెడ్‌, పెషావర్‌ జల్మీ తలపడనుండగా.. రేపు జరుగబోయే ఎలిమినేటర్‌ 2 మ్యాచ్‌లో లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌ ఎలిమినేటర్‌ 1 విజేతను ఢీకొడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజేత మార్చి 19న జరిగే ఫైనల్లో ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌తో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

