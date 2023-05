కోహ్లి సెంచరీ చేయగానే ఏడ్చేశా, అతడే నాకు స్ఫూర్తి: సమంత

ప్రముఖ టాలీవుడ్‌ నటి సమంత క్రికెట్‌కు సంబంధించి, తన ఇష్టా అయిష్టాలను ఇటీవలే స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్‌ చేసుకున్నారు. స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండతో కలిసి ఈ ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన సమంత.. టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి తనకు స్పూర్తి అని, భారత మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని తన ఫేవరెట్‌ క్రికెటర్‌ అని, ఐపీఎల్‌లో తనకు ఇష్టమైన జట్టు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ అని వెల్లడించారు.

Samantha Prabhu said "Virat Kohli is an inspiration, I almost cried when he made the comeback & scored the hundred". [Star] pic.twitter.com/U1aDFYbtlT

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 12, 2023