ముంబై ఇండియన్స్‌ మెన్స్‌ టీమ్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ.. ఇవాళ ఫైనల్‌ ఆడబోతున్న ముంబై ఇండియన్స్‌ వుమెన్స్‌ టీమ్‌కు ఓ ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా విషెస్‌ తెలిపాడు. డబ్ల్యూపీఎల్‌ ఫైనల్లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌ నేడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను ఢీకొట్టనున్న నేపథ్యంలో హిట్‌మ్యాన్‌తో పాటు ముంబై ఇండియన్స్‌ మెన్స్‌ టీమ్‌ సభ్యులందరూ హర్మన్‌ సేనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Mumbai Indians skipper Rohit Sharma has a special message for the MI Women's team ahead of the WPL final.#CricTracker #RohitSharma #WPL2023 pic.twitter.com/ETrlW0gtVp

— CricTracker (@Cricketracker) March 26, 2023