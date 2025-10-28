 పాట్నాను చిత్తు చేసిన తెలుగు టైటాన్స్‌.. | PKL 2025: Telugu Titans beat Patna Pirates In Eliminator 3 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

PKL 2025: పాట్నాను చిత్తు చేసిన తెలుగు టైటాన్స్‌.. క్వాలిఫయర్‌-2కు అర్హ‌త‌

Oct 28 2025 9:07 PM | Updated on Oct 28 2025 9:31 PM

PKL 2025: Telugu Titans beat Patna Pirates In Eliminator 3

ప్రో క‌బడ్డీ లీగ్‌-2025లో తెలుగు టైటాన్స్ త‌మ జోరును కొన‌సాగిస్తోంది. మంగ‌ళ‌వారం ఢిల్లీ వేదిక‌గా పాట్నా పైరేట్స్‌తో జ‌రిగిన ఎలిమినేటర్‌-3 మ్యాచ్‌లో 46-39 తేడాతో టైటాన్స్ విజ‌యం సాధించింది. దీంతో క్వాలిఫయ‌ర్‌-2కు తెలుగు టైటాన్స్ అర్హ‌త సాధించింది.

టైటాన్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ భరత్ హుడా మరోసారి తన అద్బుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ కీలక మ్యాచ్‌లో భరత్‌ ఏకంగా 23 పాయింట్లు సాధించాడు. అందులో 17 టచ్‌ పాయింట్లు, 6 బోనస్‌ పాయింట్లు ఉన్నాయి. 

కెప్టెన్‌ విజయ్‌ మాలిక్‌ మాత్రం కేవలం 5 పాయింట్లు తీసుకొచ్చాడు. పాట్నా రైడర్స్‌లో అయాన్‌ మినహా మిగితా అందవరూ విఫలమయ్యారు. బుధవారం జరగనున్న క్వాలిఫయర్‌-2లో పుణేరి పల్టన్‌తో టైటాన్స్‌ తలపడనుంది.
చదవండి: PKL 2025: పాట్నాను చిత్తు చేసిన తెలుగు టైటాన్స్‌.. క్వాలిఫయర్‌-2కు అర్హ‌త‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

క్రికెటర్ చాహల్ రూమర్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ బర్త్ డే (ఫొటోలు)
photo 2

మోంథా బీభత్సం.. (ఫొటోలు)
photo 3

నిషా అగర్వాల్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హీరో నాని 13 ఏళ్ల బంధం.. లవ్‌లీ ఫొటోలు
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో అజిత్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Montha Cyclone Approaching Andhra Coast 1
Video_icon

Montha Cyclone: ఆ 5 గంటలు జాగ్రత్త.! రాత్రి 11 గంటలకు పూర్తిగా తీరం దాటే అవకాశం
Vizag Weather Officer Jagannath Kumar 2
Video_icon

Cyclone Mocha: తుఫాన్ తీరం దాటేది ఇక్కడే...
Allu Arjun Atlee Movie Heroines Announcement Update 3
Video_icon

AA22 Movie: ఒకే సినిమాలో నాలుగు హీరోయిన్లు
Rajasthan Bus Accident 4
Video_icon

Rajasthan Bus Accident : మంటల్లో మరో బస్సు.. ఇద్దరు మృతి
Ram Charans Next Film with Jailer Director Nelson 5
Video_icon

"జైలర్" డైరెక్టర్ నెల్సన్ ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ తో
Advertisement
 