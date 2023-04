ఐపీఎల్‌-2023లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌కు ఊహించని పరాభావం ఎదురైంది. జైపూర్‌ వేదికగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 10 పరుగుల తేడాతో రాజస్తాన్‌ ఓటమి పాలైంది. బ్యాటింగ్‌ వైఫల్యం కారణంగానే ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ పరాజయం పాలైంది. 155 పరుగుల స్వల్ప లక్క్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్తాన్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 144 పరుగులకే పరిమితమైంది.

రాజస్తాన్‌ బ్యాటర్లలో జైశ్వాల్‌(44), జోస్‌ బట్లర్‌(40) మినహా మిగతా బ్యాటర్లందరూ దారుణంగా విఫలమయ్యారు. ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌ దురదృష్టవశాత్తూ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. అయితే తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన పడిక్కల్‌, హెట్‌మైర్‌ తమ స్థాయికి తగ్గట్టు ప్రదర్శన చేయలేకపోయారు.

జట్టులో ఇంకా ఎందుకు?

హెట్‌మైర్‌ ఔటైన తర్వాత ఫినిషర్‌గా క్రీజులోకి వచ్చిన రియాన్‌ పరాగ్‌ మరోసారి నిరాశపరిచాడు. ఆఖరి వరకు క్రీజులో ఉన్న పరాగ్‌ తన జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 12 బంతులు ఎదుర్కొన్న పరాగ్‌ కేవలం 15 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతడు తన ఎదుర్కొన్న తొలి 7 బంతుల్లో కేవలం మూడు పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. దీంతో రాజస్తాన్‌ విజయానికి కావాల్సిన రన్‌రేట్‌ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.

అంతేకాకుండా క్రీజులో ఉన్న మరో బ్యాటర్‌పై ఒత్తడికూడా పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆఖరిలో కొంచెం దూకుడుగా ఆడుతోన్న పడిక్కల్‌ తన వికెట్‌ను కోల్పోయాడు. దీంతో రాజస్తాన్‌ ఓటమి ఖారారైంది. ఇక మరోసారి దారుణ ప్రదర్శన కనబరిచిన పరాగ్‌పై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అతడు స్లో ఇన్నింగ్స్‌ వల్లే రాజస్తాన్‌ ఓటమి పాలైందని పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఓ యూజర్‌ స్పందిస్తూ.. నీవు క్రికెట్‌కు పనికిరావు.. వెళ్లి డ్యాన్స్‌లు వేసుకోపో అంటూ కామెంట్‌ చేశాడు.

only best thing Riyan Parag can do is pic.twitter.com/94RNuFZamK

— PrinCe (@Prince8bx) April 19, 2023