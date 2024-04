క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో పెను విషాదం​ చోటు చేసుకుంది. పపువా న్యూ గినియా మహిళా క్రికెటర్‌ కయా అరువా 33 ఏళ్ల వయసులోనే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లింది. అరువా మృతికి కారణాలు తెలియరాలేదు. అరువా అకాల మరణాన్ని దృవీకరిస్తూ ఐసీసీ ట్వీట్‌ చేసింది.

2010లో తొలిసారి పపువా న్యూ గినియా జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన అరువా.. అనతికాలంలోనే స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌గా ఎదిగింది. లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ రిస్ట్‌ స్పిన్నర్‌, రైట్‌ హ్యాండ్‌ మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ అయిన అరువా.. పపువా న్యూ గినియా తరఫున 47 అంతర్జాతీయ టీ20లు ఆడి 341 పరుగులు, 59 వికెట్లు తీసింది. బ్యాట్‌తో పెద్దగా రాణించని అరువా.. బంతితో చెలరేగింది. అరువా తన స్వల్ప కెరీర్‌లో 3 సార్లు నాలుగు వికెట్లు, రెండు సార్లు ఐదు వికెట్ల ఘనతలు సాధించింది.

