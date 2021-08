ఎన్ని పండుగలున్నా.. జెండా పండుగను కులమతాలకతీతంగా దేశం మొత్తం కలిసి సంబురంగా చేసుకుంటుంది. ఆగష్టు 15న భారత దేశం.. జిన్నా ఒత్తిడితో అధికార బదలాయింపు ఒకరోజు ముందు జరగడం, మరికొన్ని కారణాలతో 14వ తేదీనే పాకిస్తాన్‌లు స్వాతంత్య్ర సంబురాలు జరుపుతాయని తెలిసిందే. కాబట్టి, ఇవాళ పాక్‌ ఇండిపెండెన్స్‌ డే. ఈ సందర్భంగా క్రికెటర్‌ కమ్రాన్‌ అక్మల్‌ చేసిన ఓ ట్వీట్‌.. ట్రోలింగ్‌కు దారి తీసింది.

శనివారం పాకిస్థాన్‌ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్‌Independence డేకి బదులు.. ఇండిపెన్స్‌Indepence అంటూ ఇంగ్లీష్‌లో తప్పు ఫొటో పోస్ట్‌ చేశాడు కమ్రాన్‌. మూములుగానే పాక్‌ క్రికెటర్లను ఎప్పుడు.. ఎక్కడ దొరుకుతారా? అని ఎదురు చూస్తున్న మన నెటిజన్స్‌.. ఈ తప్పును గుర్తించారు.

Respect for you brother, you the only person taking revenge from British for what they did to our country by doing same to their language

— Scar (@Scar3rd) August 13, 2021