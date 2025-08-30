ఢిల్లీ యువ స్పిన్నర్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ స్టార్ దిగ్వేష్ సింగ్ రథీ.. వివాదాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రాస్గా నిలుస్తున్నాడు. ఐపీఎల్-2025లో తన నోట్ బుక్ సెలబ్రేషన్స్తో బీసీసీఐ అగ్రహానికి గురైన దిగ్వేష్.. ఇప్పుడు ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో కూడా అదే తీరును కనబరిచాడు. ఈ టోర్నీలో సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్స్టార్స్కు దిగ్వేష్ సింగ్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు.
అయితే శుక్రవారం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఎలిమినేటర్లో సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్స్టార్స్, వెస్ట్ ఢిల్లీ లయన్స్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్లో దిగ్వేష్, వెస్ట్ ఢిల్లీ కెప్టెన్ నితీష్ రాణా మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
అసలేమి జరిగిదంటే?
వెస్ట్ ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ 8వ ఓవర్ వేయడానికి వచ్చిన దిగ్వేష్ను రాణా గ్రాండ్ వెలకమ్ పలికాడు. ఆ ఓవర్లో రాణా మూడు సిక్స్లు, ఒక ఫోర్తో మొత్తంగా 22 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ దిగ్వేష్ బౌలింగ్లో ఒక ఫోర్, 2 సిక్స్లు కొట్టాడు. దీంతో దిగ్వేష్ తన సహనాన్ని కోల్పోయాడు. రాణా ఏకాగ్రాతను దెబ్బతీసేందుకు మైండ్ గేమ్స్ ఆడాడు.
దీంతో అతడిని స్లెడ్జ్ చేయడం దిగ్వేష్ మొదలు పెట్టాడు. తన మూడో ఓవర్ వేయడానికి వచ్చిన ఈ లక్నో స్పిన్నర్ బంతిని వేసేందుకు ముందుకు వచ్చి కావాలనే ఒక్కసారిగా ఆపేశాడు. అతడి చర్య రాణాకు అగ్రహాం తెప్పించింది. దిగ్వేశ్ రాఠీ మరో బంతి వేసేటప్పుడు రాణా పక్కకు తప్పుకున్నాడు. వెంటనే దిగ్వేష్ రాణాను ఏదో అన్నాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్దం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో అంపైర్లు, సహచర ఆటగాళ్లు జోక్యం చేసుకోవడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.
క్రిష్- సుమిత్ మధ్య గొడవ
ఇదే కాకుండా ఈ మ్యాచ్లో మరో ఇద్దరి ఆటగాళ్ల మధ్య గొడవ జరిగింది. సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్స్టార్జ్ ప్లేయర్ సుమిత్ మాథుర్, వెస్ట్ ఢిల్లీ ఆటగాడు క్రిష్ యాదవ్ కొట్టుకునేంత పనిచేశారు. 11 ఓవర్ వేసిన అమన్ భారతి బౌలింగ్లో లాంగ్-ఆఫ్ కోసం సిక్స్ కొట్టడానికి ప్రయత్నించి క్రిష్ ఔటయ్యాడు.
దీంతో సౌత్ ఢిల్లీ ఆటగాళ్లు సంబరాల్లో మునిగి తేలిపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఔట్ అయిన క్రిష్ ప్రత్యర్థి ఆటగాడితో గొడవకు దిగాడు. ఒకరిపైకి ఒకరు దూసుకొచ్చారు. అయితే అంతకు ముందు దిగ్వేశ్తో గొడవ పడిన నితీశ్ ఈసారి శాంతికాముకుడిగా వ్యవహరించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. కాగా ఎలిమినేటర్ రౌండ్లో విజయం సాధించిన వెస్ట్ ఢిల్లీ క్వాలిఫయర్-2కు ఆర్హత సాధించింది.
