ఆర్సీబీ విజయోత్సవాల వేళ బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది ప్రాణాలను కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇటీవలే బాధిత కుటంబాలకు అన్ని విధాల అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు యాజమాన్యం.. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.25 లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది.
"జూన్ 4, 2025న మా హృదయాలు ముక్కలయ్యాయి. ఆ రోజు ఆర్సీబీ కుటంబంలోని పదకొండు మంది సభ్యులను మేము కోల్పోయాము. వారంతా మాలో భాగమే. మా జట్టును ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడంలో వారిది కీలక పాత్ర. వారు లేని లోటు పూడ్చలేనిది. ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ వారి జ్ఞాపకాలను చూసుకుంటాము.
కానీ మా మొదటి అడుగుగా వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 25 లక్షలు నష్టపరిహారంగా ఇచ్చాము. కేవలం ఒక్క ఆర్ధిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో వారికి అన్ని విధాలగా సపోర్ట్గా ఉంటాము. అందుకోసం 'ఆర్సీబీ కేర్స్' పని చేస్తుంది" అని ఆర్సీబీ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.