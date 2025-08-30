 నితీష్ విధ్వంసకర సెంచరీ.. 15 సిక్స్‌లతో వీర విహారం! వీడియో | Nitish Rana delivers DPL masterclass on Delhi return | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

DPL 2025: నితీష్ విధ్వంసకర సెంచరీ.. 15 సిక్స్‌లతో వీర విహారం! వీడియో

Aug 30 2025 8:54 AM | Updated on Aug 30 2025 9:13 AM

Nitish Rana delivers DPL masterclass on Delhi return

ఢిల్లీ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌-2025లో వెస్ట్ ఢిల్లీ లయ‌న్స్ జ‌ట్టు క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2కు ఆర్హ‌త సాధించింది. శుక్ర‌వారం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఎలిమినేట‌ర్‌లో సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్‌స్టార్స్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో వెస్ట్ ఢిల్లీ ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో శనివారం క్వాలిఫయర్‌-2లో ఈస్ట్ ఢిల్లీ రైడర్స్‌తో వెస్ట్ ఢిల్లీ తలపడనుంది.

కాగా ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్‌స్టార్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. సౌత్‌ ఢిల్లీ సూపర్‌స్టార్‌ బ్యాటర్లలో అన్మోల్ శర్మ(55), తేజస్వి దహియా(33 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లతో 60) హాఫ్‌ సెంచరీలతో మెరవగా.. సుమిత్ మాథుర్(26 బంతుల్లో48) మెరుపులు మెరిపించాడు. వెస్ట్‌ ఢిల్లీ బౌలర్లలో హృతిక్ షోకీన్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. శుబ​​మ్‌ దుబే, శివాంక్‌, అనిరుద్‌ చౌదరి తలా వికెట్‌ సాధించారు.

నితీష్‌ విధ్వంసం..
అనంతరం 202 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో వెస్ట్‌ ఢిల్లీ 21 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ క్రమంలో వెస్ట్‌ ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ నితీష్‌ రాణా విధ్వంసం సృష్టించాడు. ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు.అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో రాణా కేవలం 42 బంతుల్లోనే తన సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

ఓవరాల్‌గా 55 బంతులు ఎదుర్కొన్న నితీష్‌.. 8 ఫోర్లు, 15 సిక్స్‌ల సాయంతో 134 పరుగులు చేసి ఆజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో 202 పరుగుల లక్ష్యాన్ని వెస్ట్‌ ఢిల్లీ 17.1 ఓవర్లలో కేవలం మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి చేధించింది.
చదవండి: ZIM vs SL: శ్రీలంక‌ను వ‌ణికించిన జింబాబ్వే.. ఉత్కంఠ పోరులో ఓట‌మి


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )
photo 2

మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు )
photo 3

హీరో విశాల్, సాయిధన్సిక ఎంగేజ్‌మెంట్..వైరల్ (ఫొటోలు )
photo 4

నారా రోహిత్‌ 'సుందర కాండ' సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫోన్‌లో అంకుల్‌ అన్నది.. సారీ చెప్పింది.. ఆపై ప్రధాని పీఠం నుంచి దిగిపోయింది (చిత్రాలు)

Video

View all
Withdraw PF Money Directly From ATM 1
Video_icon

ఇక మీ EPFO ATM నుంచే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
Traffic Restrictions In Hyderabad On Ganesh Immersion 2
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనాలు.. హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Chandrababu Using Pawan Kalyan In Rushikonda Drama 3
Video_icon

రుషికొండ డ్రామా బట్టబయలు
CM Chandrababu And Pawan Kalyan Conspiracy On Sugali Preethi Case 4
Video_icon

కుట్ర అడ్డం తిరిగింది.. అడ్డంగా ఇరుక్కున్న బాబు.. పవన్
Supreme Court Green Signal To Kethireddy Peddareddy Entry In Tadipatri 5
Video_icon

జేసీకి దిమ్మదిరిగే షాక్.. తాడిపత్రికి కేతిరెడ్డి ఎంట్రీ!
Advertisement
 