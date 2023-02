వెస్టిండీస్‌-సౌతాఫ్రికా (సౌతాఫ్రికన్‌ ఇన్విటేషన్‌ XI) జట్ల మధ్య నిన్న (ఫిబ్రవరి 21) మొదలైన మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. 1990, 2000 దశకాల్లో స్టార్లుగా వెలిగిన ఇద్దరు దిగ్గజ క్రికెటర్ల తనయులు ఈ మ్యాచ్‌లో ప్రత్యర్ధులుగా ఎదురెదురుపడ్డారు. ఎదురెదురుపడటమే కాకుండా తండ్రుల తరహాలోనే ఒకరిపై ఒకరు పైచేయి సాధించే ప్రయత్నం కూడా చేశారు. అంతిమంగా దిగ్గజ బౌలర్‌ తనయుడు.. దిగ్గజ బ్యాటర్‌ తనయుడికి విసుగు తెప్పించి వికెట్‌ దొరకబుచ్చుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ తండ్రులు, వారి పుత్రరత్నాలు ఎవరంటే..?

Wonderful pressure applied by Thando Ntini who picks up Tagenarine Chanderpaul after racking up some dot balls

He has been getting some nice shape away from the lefties and inswing to Braithwaite this morning#SAXIvWI pic.twitter.com/OYksHFjRk8

— Werner (@Werries_) February 21, 2023