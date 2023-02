థ్రిల్లింగ్‌ లాస్ట్‌ ఓవర్‌.. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. అనూహ్య మలుపులు

ఆస్ట్రేలియా డొమెస్టిక్‌ వన్డే కప్‌ (మార్ష్‌ కప్‌) 2022-23 సీజన్‌లో రసవత్తర సమరం జరిగింది. థ్రిల్లింగ్‌ లాస్ట్‌ ఓవర్‌లో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ నడుమ ఓ మ్యాచ్‌ అనూహ్య మలుపులకు వేదికైంది. గబ్బా వేదికగా క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌-న్యూసౌత్‌వేల్స్‌ జట్ల మధ్య ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 26) జరిగిన మ్యాచ్‌లో క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌ జట్టు 3 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌.. 49.5 ఓవర్లలో 272 పరుగులకు ఆలౌట్‌ కాగా.. అనంతరం న్యూసౌత్‌ వేల్స్‌ లక్ష్యానికి 5 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయి (49.5 ఓవర్లలో 269 పరుగులకు ఆలౌట్‌) ఓటమిపాలైంది.

Watch this crazy final over that included a six, an injured bowler on debut, another debutant bowling his first over halfway through the last over to replace him, and a run out that sealed a thrilling win for Queensland https://t.co/CREqRlj00C

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 26, 2023