రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు కూర్పు గురించి టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మహిపాల్‌ లామ్రోర్‌కు తుదిజట్టులో చోటు కల్పించకపోవడాన్ని తప్పుబట్టాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా శనివారం రాజస్తాన్‌తో తలపడ్డ ఆర్సీబీకి భంగపాటు తప్పలేదు. జైపూర్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ ఓటమి పాలైంది. తద్వారా ఈ సీజన్‌లో నాలుగో ఓటమి నమోదు చేసింది.

స్టార్‌ ఓపెనర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి అజేయ శతకం(113)తో వృథాగా పోగా.. జోస్‌ బట్లర్‌ సెంచరీ(100- నాటౌట్‌) రాజస్తాన్‌ను గెలిపించింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా ఆర్సీబీ బ్యాటర్‌ సౌరవ్‌ చౌహాన్‌ ఐపీఎల్‌లో అడుగుపెట్టాడు. అయితే అరంగేట్రంలో ఈ గుజరాత్‌ ఆటగాడు ప్రభావం చూపలేకపోయాడు.

సౌరవ్‌ అరంగేట్రంలో ఇలా

నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగి మొత్తంగా ఆరు బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం తొమ్మిది పరుగులు మాత్రమే చేసిన లెఫ్టాండర్‌ సౌరవ్‌.. యజువేంద్ర చహల్‌ బౌలింగ్‌లో వెనుదిరిగాడు. మరోవైపు.. ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా నామినేట్‌ చేసిన మహిపాల్‌ లామ్రోర్‌ సేవలను ఉపయోగించుకోలేకపోయింది ఆర్సీబీ.

