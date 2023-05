LSG VS RCB: బిష్ణోయ్‌ ఉచ్చులో చిక్కిన కోహ్లి

లక్నోలోని అటల్‌ బిహారీ స్టేడియం వేదికగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆర్సీబీ ఆచితూచి ఆడుతుంది. 11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి ఆ జట్టు వికెట్‌ నష్టానికి 71 పరుగులు చేసింది. విరాట్‌ కోహ్లి (31) ఔట్‌ కాగా.. డుప్లెసిస్‌ (32), అనుజ్‌ రావత్‌ (6) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

బిష్ణోయ్‌ ఉచ్చులో చిక్కన కోహ్లి..

ఇన్నింగ్స్‌ 9వ ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికి రవి బిష్ణోయ్‌ పన్నిన ఉచ్చులో విరాట్‌ కోహ్లి (31) చిక్కాడు. కింగ్‌ భారీ షాట్‌ ఆడేందుకు ముందుకు వస్తున్నాడని ముందే పసిగట్టిన బిష్ణోయ్‌ తెలివిగా గూగ్లీని సంధించాడు. కోహ్లి బంతిని కనెక్ట్‌ చేసుకోలేకపోవడంతో వికెట్‌ కీపర్‌ పూరన్‌ అలర్ట్‌గా ఉండి స్టంపింగ్‌ చేశాడు. దీంతో కోహ్లి పెవిలియన్‌ బాట పట్టక తప్పలేదు.

Virat Kohli departs after scoring 31 runs off 30 balls.



Another spinner bags Virat Kohli's wicket!



📸: Jio Cinema pic.twitter.com/F2cUEUw55e

— CricTracker (@Cricketracker) May 1, 2023