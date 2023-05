లక్నోలోని అటల్‌ బిహారీ స్టేడియం వేదికగా ఆర్సీబీతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ బంతిని ఛేజ్‌ చేస్తూ తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో మైదానన్ని వీడాడు. ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్‌ రెండో ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికి డుప్లెసిస్‌ కొట్టిన షాట్‌ను ఛేజ్‌ చేస్తూ రాహుల్‌ ఒక్క సారిగా కిందపడిపోయాడు.

LSG skipper KL Rahul walks off the field after an injury. Hope it's not serious🤞

Wishing @klrahul a speedy recovery.

📸: Jio Cinema pic.twitter.com/8RhtQZ0g9L

— CricTracker (@Cricketracker) May 1, 2023