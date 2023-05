అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయ్‌ మైదానం వేదికగా నిన్న (మే 1) లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ 18 పరుగుల తేడాతో సంచలన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. మ్యాచ్‌ అనంతరం మైదానంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు సైతం అందరికీ విధితమే. లక్నో ప్లేయర్‌ నవీన్‌ ఉల్‌ హాక్‌- విరాట్‌ కోహ్లిల మధ్య మొదలైన చిన్నపాటి మాటల యుద్ధం చినిచినికి గాలి వానలా మారి, జెంటిల్మెన్‌ గేమ్‌కు మాయని మచ్చ తెచ్చింది.

మ్యాచ్‌ అనంతరం గొడవకు కారకులైన నవీన్‌, కోహ్లి తమ సోషల్‌మీడియా ఖాతాల్లో చేసిన పోస్ట్‌లు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి. కోహ్లి తన ఇన్‌స్టా స్టోరీలో ఇలా రాసుకొచ్చాడు.. మనం వినే ప్రతీ విషయం ఎవరో ఒకరి అభిప్రాయం మాత్రమే. అదే నిజం కాదు. మనం చూసే ప్రతీది వాస్తవం కాదు. మన దృక్కోణానికి సంబంధించింది మాత్రమే అని అర్థం వచ్చేలా ఓ కోట్‌ను షేర్‌ చేశాడు.

