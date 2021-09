Kuldeep Yadav Undergoes Successful Knee Surgery: కోల్‌కత నైట్‌రైడర్స్ స్టార్ స్పిన్నర్‌ కుల్దీప్ యాదవ్ మోకాలి గాయానికి నిర్వహించిన శస్త్ర చికిత్స విజయవంతమైంది. సర్జరీ అనంతరం ఆసుపత్రి బెడ్‌పై ఉన్న ఫోటోను కుల్దీప్‌ తన ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ.. సర్జరీ సక్సెస్ అయినట్లు పేర్కొన్నాడు. కష్ట సమయంలో అండగా నిలిచిన వారందరికీ ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. త్వరగా కోలుకుని తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెడతానన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

Surgery was a success and the road to recovery has just begun. Thank you so much to everyone for your amazing support. The focus is now to complete my rehab well and be back on the pitch doing what I love as soon as possible. ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/364k9WWDb3

— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) September 29, 2021