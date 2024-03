వెస్టిండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌, కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ స్టార్‌ ఆండ్రీ రసెల్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఐపీఎల్‌లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఆర్సీబీతో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో రసెల్‌ రెండు వికెట్లు తీశాడు.

నాలుగు ఓవర్ల బౌలింగ్‌ కోటా పూర్తి చేసిన ఈ పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌.. 40 పరుగులు ఇచ్చి.. కామెరాన్‌ గ్రీన్‌(33), రజత్‌ పాటిదార్‌(3) వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో ఈ హార్డ్‌ హిట్టర్‌కు బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశమే రాకుండా చేశారు కేకేఆర్‌ బ్యాటర్లు.

ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో 16.5 ఓవర్లలోనే టార్గెట్‌ను పూర్తి చేసి ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీపై కోల్‌కతా విజయానికి కారణమయ్యారు. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు వికెట్లు తీసిన ఆండ్రీ రసెల్‌ ఐపీఎల్‌లో సరికొత్త ఫీట్‌ నమోదు చేశాడు.

