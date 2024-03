ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్‌తో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ ఆటగాడు ఆండ్రీ రస్సెల్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఏడో స్ధానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన రస్సెల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. బౌలర్‌తో సంబంధం లేకుండా ఊచకోత కోశాడు.

ఈ క్రమంలో కేవలం 20 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 25 బంతులు ఎదుర్కొన్న రస్సెల్‌ 3 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 64 పరుగులతో ఆజేయంగా నిలిచాడు. రస్సెల్ ఇన్నింగ్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌పై రస్సెల్‌కే ఇదే తొలి ఫిప్టీ కావడం విశేషం.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్‌.. రస్సెల్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 208 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. కేకేఆర్ బ్యాటర్లలో రస్సెల్‌తో పాటు ఫిల్ సాల్ట్‌(54) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ బౌలర్లలో నటరాజన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. మయాంక్ మార్కండే రెండు, కమ్మిన్స్ ఒక్క వికెట్ సాధించారు.

Russell's Muscles 💪

Andre Russell is hitting it out of park with ease 😮

