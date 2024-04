గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 4) జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ ఆటగాడు శశాంక్‌ సింగ్‌ (29 బంతుల్లో 61 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) ఆడిన విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌పై ప్రస్తుతం క్రికెట్‌ సర్కిల్స్‌లో చర్చ జోరుగా సాగుతుంది. క్రికెట్‌ అభిమానులు శశాంక్‌ గురించి ఆరా తీసే క్రమంలో అతని పాత వీడియో ఒకటి బయటపడింది. ఇందులో శశాంక్‌ విధ్వంసం వీర లెవెల్లో ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది.

2022 ఐపీఎల్‌ సీజన్‌కు సంబందించిన ఆ వీడియోలో శశాంక్‌ సన్‌రైజర్స్‌కు ఆడుతూ గుజరాత్‌ బౌలర్లు చీల్చిచెండాడాడు. నిన్నటి మ్యాచ​్‌తో పోలిస్తే ఆ విధ్వంసం వేరే లెవెల్లో ఉంది. శశాంక్‌ ఊచకోతకు గతంలోనూ గుజరాత్‌ బౌలర్లు బలయ్యారు.

When Shashank Singh used to play for SRH, he smashed Lockie Ferguson like a club bowler 😨#GTvPBKS #ShashankSingh #GTvPBKS #PBKSvsGT pic.twitter.com/MxN4jH5k9f

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) April 5, 2024