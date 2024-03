హోలీ పర్వదినాన ఐపీఎల్‌ క్రికెటర్లు రంగుల సంబురాల్లో మునిగి తేలారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచి చాలా మంది క్రికెటర్లు ఉత్సాహంగా హోలీ సంబురాలు చేసుకున్నారు. ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ సహచరులతో కలిసి రంగుల పూసుకుని నీటితో సంబురాలు చేసుకోగా, మరో ముంబై ఇండియన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తన శ్రీమతితో కలిసి సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకున్నాడు.

Rohit Sharma celebrating Holi with his family & MI team mates. ⭐ https://t.co/Kc645b7DOV

The Hitman Rohit Sharma celebrating Holi. pic.twitter.com/kHaTPPQANf

Gautam Gambhir and Shreyas Iyer celebrating Holi. pic.twitter.com/dWnjdSiOaz

కేకేఆర్‌ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, ఆ జట్టు మెంటార్‌​ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ ముఖానికి రంగులు పూసుకుని ఫోటోలకు పోజులివ్వగా.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆటగాడు పృథ్వీ షా ముఖం నిండా రంగులు పూసుకుని తన ఐపీఎల్‌ సహచరులతో కలిసి సెల్ఫీ దిగాడు. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో నగరంలో జరిగిన హోలీ సంబురాల్లో పాల్గొని తన ఆటపాటలతో అభిమానులను అలరించాడు.

Captain Shreyas Iyer and KKR players celebrating Holi. pic.twitter.com/L5WldKccF3

VIRAT KOHLI RETURNS AT CHINNASWAMY TODAY.

- The GOAT is Ready to Roar..!!!! 🐐 pic.twitter.com/xpHsedcuzD

