IPL 2023: Punjab Kings Vs Gujarat Titans Live Updates

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో భాగంగా గురువారం 18వ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైట‌న్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, శిఖర్ ధావన్(కెప్టెన్‌), మాథ్యూ షార్ట్, భానుక రాజపక్స, జితేష్ శర్మ(వికెట్‌ కీపర్‌), సామ్ కర్రాన్, షారుక్ ఖాన్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, కగిసో రబడ, రిషి ధావన్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌), శుభమాన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, అల్జారీ జోసెఫ్, మహమ్మద్ షమీ, మోహిత్ శర్మ, జాషువా లిటిల్

𝙎𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙠𝙞 𝙝𝙖𝙖𝙡?

Hardik Pandya wins the toss at Mohali 📍 the Titans will field first!#TATAIPL #IPLonJioCinema #PBKSvGT pic.twitter.com/RRQnHnRvby

