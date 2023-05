IPL 2023: Mumbai Indians Vs RCB Match Live Updates

6 ఓవర్లలో ఆర్‌సీబీ 56/2

ఆరు ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆర్‌సీబీ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 56 పరుగులు చేసింది. డుప్లెసిస్‌ 26, మ్యాక్స్‌వెల్‌ 23 పరుగులతో ఆడుతున్నారు. అంతకముందు ఆరు పరుగులు చేసిన అనూజ్‌ రావత్‌ బెహండార్ఫ్‌ బౌలింగ్‌లో వెనుదిరిగాడు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన ఆర్‌సీబీ

ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆర్‌సీబీకి ఆదిలోనే షాక్‌ తగిలింది. ఒక్క పరుగు మాత్రమే చేసిన కోహ్లి బెహండార్ఫ్‌ బౌలింగ్‌లో కీపర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఆర్‌సీబీ వికెట్‌ నష్టానికి 4 పరుగులు చేసింది.

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం ముంబై వేదికగా 54వ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‍న్స్‌, ఆర్‌సీబీ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

Hitman wins the toss at Wankhede & asks the King to bat first 😎

