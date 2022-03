ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2022 షెడ్యూల్‌ ఆదివారం విడుదలైంది. మార్చి 26న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రన్నరప్ కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ మధ్య వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్‌తో ఐపీఎల్ 15వ సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. అనంతరం మే 29న జరిగే ఫైనల్‌తో టోర్నీ ముగియనుంది. మార్చి 29న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తమ తొలి మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో తలబడనుంది.

🚨 NEWS 🚨: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the schedule for #TATAIPL 2022 which will be held in Mumbai and Pune.

A total number of 70 league matches and 4 Playoff games will be played in the duration of 65 days.

More Details 🔽

