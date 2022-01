BJP MP Gautam Gambhir Corona Positive: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, బీజేపీ ఎంపీ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ కరోనా బారిన పడ్డారు. తనకు కోవిడ్‌ పాజిటివ్‌గా నిర్దారణ అయినట్లు ఆయన మంగళవారం వెల్లడించారు. ఈ మేరకు... ‘‘స్వల్ప లక్షణాలతో బాధ పడుతున్న నేను కరోనా నిర్దారణ పరీక్ష చేయించుకోగా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా తేలింది. నాతో సన్నిహితంగా మెలిగిన వాళ్లంతా దయచేసి టెస్టులు చేయించుకోండి’’అని గంభీర్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలంటూ అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తూ సందేశాలు పంపిస్తున్నారు.

After experiencing mild symptoms, I tested positive for COVID today. Requesting everyone who came into my contact to get themselves tested. #StaySafe

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 25, 2022