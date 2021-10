Chris Gayle: అందుకే నేను తప్పుకొంటున్నా...

Chris Gayle leaves Bio Bubble: ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ తరఫున మిగిలిన మ్యాచ్‌లనుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు క్రిస్‌ గేల్‌ ప్రకటించాడు. సుదీర్ఘ కాలంగా బయో బబుల్‌లో ఉంటూ రావడంతో మానసికంగా బాగా అలసిపోయానన్న గేల్‌.. టి20 ప్రపంచకప్‌లో కొత్త ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగేందుకు విరామం కోరుకుంటున్నానని అతను వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు... ‘‘గత కొన్ని నెలలుగా కరేబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ బబుల్‌.. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్‌ బబుల్‌లో ఉంటున్నాను. మానసిక పునరుత్తేజాన్నిపొందడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా’’ అని పేర్కొన్నాడు.

ఇక ఈ సీజన్‌లో గేల్‌ తన స్థాయికి తగ్గట్టు రాణించలేదనే చెప్పాలి. పేలవంగా ఆడిన అతడు.. పంజాబ్‌ తరఫున 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో 193 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఈ సీజన్‌లో గేల్‌ అత్యధిక స్కోరు 46 మాత్రమే!. కాగా గేల్‌ ప్రకటనపై స్పందించిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ అతడి నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు తెలిపింది. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలో మంచి ప్రదర్శన కనబరచాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. ఈ వెస్టిండీస్‌ క్రికెటర్‌కు విషెస్‌ తెలిపింది.

