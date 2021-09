IPL 2021: అదిరిపోయే రికార్డు.. లీగ్‌ చరిత్రలో అత్యధికం

IPL 2021 Created Wonderful Record In TV Viewership: క్రికెట్‌ అతి పెద్ద పండుగ అయిన ఐపీఎల్‌లో వీక్షకుల సంఖ్య సీజన్‌ సీజన్‌కు మిలియన్ల సంఖ్యలో పెరుగుతూ సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్‌ చేస్తూ వస్తుంది. తాజా సీజన్‌లో ఈ సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిపోయి 380 మిలియన్లు దాటింది. ఇది 35వ మ్యాచ్‌ ముగిసే సమయానికి గతేడాదితో పోలిస్తే.. ఏకంగా 12 మిలియన్లు అధికం. ప్రస్తుత సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్‌ బెర్తులు ఇంకా ఖరారు కాక ముందే ఈ స్థాయిలో వీక్షకుల సంఖ్య నమోదు కావడం ఇదే ప్రధమమని, లీగ్‌ ముగిసే సమయానికి ఇది 500 మిలియన్ల మార్కును దాటుతుందని లీగ్‌ బ్రాడ్‌కాస్టర్‌ ప్టార్‌ ఇండియా ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

I am delighted to share that #IPL2021 continues to register significant growth in viewership



📈

380 million TV viewers (till match 35)

12 million more than 2020 at the same stage🙌🏾



Thank you, everyone. It will only get more exciting from here on @IPL @StarSportsIndia @BCCI

— Jay Shah (@JayShah) September 30, 2021