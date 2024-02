టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌-2023 ఫైనల్‌ తర్వాత మళ్లీ తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టలేదు. కాలి మడమ గాయం కారణంగా దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు, ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌కు షమీ దూరమయ్యాడు. ఈ క్రమంలో షమీ తన మడమ గాయానికి సర్జరీ చేయించుకున్నాడు.

సోమవారం సాయంత్రం లండన్‌లో ఈ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ విషయాన్ని షమీ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు. "మడమ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగింది. కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. నా కాళ్లపై నేను నడిచి మళ్లీ తిరిగి మైదానంలో అడుగు పెట్టేందుకు ఎదురుచూస్తుంటాను’’ అంటూ ఎక్స్ వేదికగా షమీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చాడు.

అస్పత్రి బెడ్‌పై ఉన్న ఫోటోలను షేర్‌ చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌-2024కు షమీ దూరం కానున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు షమీ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కాగా వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో షమీ అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు.

ఓ వైపు చీలమండ గాయానికి ప్రత్యేకమైన ఇంజెక్షన్లు తీసుకుంటూనే వరల్డ్‌కప్‌లో దమ్ములేపాడు. మొత్తంగా 24 వికెట్లు పడగొట్టి టోర్నీ లీడింగ్‌ వికెట్‌ టేకర్‌గా షమీ నిలిచాడు. షమీ మళ్లీ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2024 సమయానికి అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్‌ ఉంది.

Just had a successful heel operation on my achilles tendon! 👟 Recovery is going to take some time, but looking forward to getting back on my feet. #AchillesRecovery #HeelSurgery #RoadToRecovery pic.twitter.com/LYpzCNyKjS

— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) February 26, 2024