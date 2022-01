వెస్టిండీస్‌తో మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20ల సిరీస్‌ కోసం ఎంపిక చేసిన భారత జట్టులో దేశవాళీ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ ఆటగాడు రిషి ధవన్‌ పేరు లేకపోవడం సగటు క్రికెట్‌ అభిమానికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. జట్టులో నాణ్యమైన ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్ల కొరత ఉందంటూ ముసలి కన్నీరు కార్చే సెలెక్టర్లకు ఇటీవల దేశవాళీ టోర్నీల్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన రిషి ధవన్‌ కనిపించలేదా అంటూ మండిపడుతున్నారు నెటిజన్లు.

How is Deepak hooda selected over Rishi Dhawan. Rishi was second highest run scorer and second highest wicket taker this vijay Hazare trophy. You gotta feel for him #INDvWI #CricketTwitter

ఐపీఎల్‌లో ఆడకపోవడమే రిషి ధవన్‌ చేసిన నేరమా, అందుకే అతన్ని టీమిండియాకు ఎంపిక చేయలేదా అంటూ అతని అభిమానులు నిలదీస్తున్నారు. ఒకప్పుడు దేశవాళీ టోర్నీల్లో పర్ఫామెన్స్ ఆధారంగానే టీమిండియాకి ఎంపిక చేసేవాళ్లని, ఇప్పుడేమో ఐపీఎల్‌ ప్రతిభ ఆధారంగా సెలక్షన్ జరుగుతోందంటున్నారు టీమిండియా అభిమానులు. గత ఐపీఎల్‌లో కేవలం కొన్ని మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే రాణించి జట్టులోకి వచ్చిన వెంకటేశ్ అయ్యర్‌ను ఇందుకు ఉదహరిస్తున్నారు. సెలెక్టర్లు ఇకనైనా మొద్దు నిద్రను వీడి ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్లను ఎంకరేజ్‌ చేయాలని, ఇది భారత జట్టుకు మేలు చేస్తుందని వారు సూచిస్తున్నారు.

Why did Venkatesh Iyer drop out of ODI team?

And why did Rishi Dhawan not get a chance in a format? 👇

*And this guy showed all-round performance like putting out fires in #SMAT & #VijayHazare Trophy.

*Day by day the value of Indian Domestic Cricket is getting lost. @BCCI

— Md Sahid Mondal (@imdsahidmondal) January 27, 2022