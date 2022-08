India Vs Zimbabwe 2nd ODI- Sanju Samson Comments: ఐర్లాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో రెండో మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగి 42 బంతుల్లో 77 పరుగులు... వెస్టిండీస్‌ పర్యటలో వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి మొదటి వన్డేలో 12 పరుగులు.. రెండో మ్యాచ్‌లో 54 పరుగులు.. మూడో వన్డేలో 6 పరుగులు(నాటౌట్‌)..

ఇక టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా నాలుగో మ్యాచ్‌లో 30 పరుగులు(నాటౌట్‌).. తాజాగా జింబాబ్వేతో రెండో వన్డేలో ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి 39 బంతుల్లో 43 పరుగులు.. తద్వారా భారత్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా అవార్డు.. ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ సంజూ శాంసన్‌ గురించే!

ఆఖరి వరకు అజేయంగా నిలిచి..

అడపాదడపా వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నాడు ఈ కేరళ బ్యాటర్‌. జింబాబ్వే పర్యటనలో భాగంగా రెండో వన్డేలో 162 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కేఎల్‌ రాహుల్‌ సేన తడబడుతున్న సమయంలో సంజూ ఆదుకున్నాడు. 39 బంతుల్లో మూడు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్ల సాయంతో 43 పరుగులతో ఆఖరి వరకు అజేయంగా నిలిచి జట్టును గెలిపించాడు. తద్వారా కెరీర్‌లో తొలి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు.

