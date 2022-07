Shikhar Dhawan: ప్రపంచకప్‌ జట్టులో ధావన్‌ ఉండాలి! అవసరం లేదు!

India Tour Of West Indies 2022- ODI Series- 3rd ODI: టీమిండియా వెటరన్‌ ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌పై భారత మాజీ క్రికెటర్‌ రితీందర్‌ సింగ్‌ సోధి ప్రశంసలు కురిపించాడు. బ్యాట్‌తో రాణిస్తున్న గబ్బర్‌.. ఫీల్డింగ్‌ నైపుణ్యాలతోనూ ఆకట్టుకుంటున్నాడని కొనియాడాడు. వన్డే ప్రపంచకప్‌తో పాటు టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలోనూ ఆడే అర్హత అతడికి ఉందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

కాగా వన్డే ఫార్మాట్‌లో ధావన్‌ నిలకడగా రాణిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. యువ బ్యాటర్లు దూసుకువస్తున్నా.. గత రెండేళ్లలో వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ తొమ్మిది హాఫ్‌ సెంచరీలతో సత్తా చాటాడు. ఇదిలా ఉంటే.. టీ20 ఫార్మాట్‌లోనూ గబ్బర్‌ మెరుగ్గానే రాణిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్‌-2022లో అతడు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు.

ఆడిన‌ 14 ఇన్నింగ్స్‌లో 460 పరుగులు చేశాడు. ఈ సీజన్‌లో ధావన్‌ అత్యధిక స్కోరు 88 నాటౌట్‌. అయినప్పటికీ అతడికి దక్షిణాఫ్రికాతో స్వదేశంలో టీ20 సిరీస్‌ జట్టులో చోటు దక్కలేదు. అయితే, ఇంగ్లండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు ధావన్‌ను ఎంపిక చేశారు సెలక్టర్లు.

కెప్టెన్‌గానే కాదు.. బ్యాటర్‌గా కూడా!

ఇంగ్లండ్‌లో పెద్దగా రాణించలేకపోయినా.. అనూహ్యంగా వెస్టిండీస్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు. రోహిత్‌ శర్మ గైర్హాజరీలో యువ జట్టును ముందుకు నడిపించి విండీస్‌ గడ్డ మీద ఆతిథ్య జట్టును 3-0తేడాతో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు.

Another 50 for the skipper! Sensible batting so far from @SDhawan25. Will he up the pace of his beautiful innings?

Watch the India tour of West Indies LIVE, only on #FanCode 👉 https://t.co/RCdQk12YsM@BCCI @windiescricket #WIvIND #INDvsWIonFanCode #INDvsWI pic.twitter.com/Ke27CnhxF5

— FanCode (@FanCode) July 27, 2022