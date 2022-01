Rohit Sharma To Lead Team India In 1000th ODI: ఫిబ్రవరి 6న మోతేరా వేదికగా విండీస్‌తో జరిగే తొలి వన్డే ద్వారా భారత క్రికెట్‌ జట్టు చరిత్ర సృష్టించనుంది. క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఏ జట్టుకు సాధ్యం కాని 1000వ వన్డే మైలరాయిని భారత్‌.. ఈ మ్యాచ్‌తో చేరుకోనుంది. ఇప్పటివరకు 999 వన్డేలు ఆడిన భారత్‌.. విండీస్‌తో మ్యాచ్‌ ద్వారా సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. 1971 జనవరి 5న ఆస్ట్రేలియా-ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌తో మొదలైన వన్డే క్రికెట్‌ ప్రస్థానంలో భారత్‌ 999 మ్యాచ్‌ల్లో 518 విజయాలు, 431 పరాజయాలతో 54. 54 విజయాల శాతాన్ని నమోదు చేసింది.

INDIA WILL PLAYING 1000'th ODI MATCH ON 6 FEB AGAINST WEST INDIES ,🇮🇳 THE FIRST NATION TO PLAY 1000 ODI MATCHES https://t.co/a8YO5Z42SA

— Professor 🕊️🇮🇳 (@kingfansays) January 29, 2022