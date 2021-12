Ind Vs Nz 2nd Test: Virat Kohli Best Test Captain India Have Ever Had Irfan Pathan: న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకున్న టీమిండియాపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రతిభతో విజయం సాధించిన కోహ్లి సేనను భారత మాజీ ఆటగాళ్లు అభినందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టెస్టు స్పెషలిస్టు వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌... ‘‘సొంతగడ్డ మీద భారత్‌ విజయం.. సౌండ్‌ దద్దరిల్లిపోయింది.

అవుట్‌క్లాస్‌ న్యూజిలాండ్‌పై అద్బుత విజయం. మయాంక్‌.. అశ్విన్‌ ముందుండి నడిపించగా... సమష్టి కృషితో గెలుపొందింది’’ అని భారత జట్టును ఆకాశానికెత్తేశాడు. అయితే, చరిత్ర సృష్టించిన అజాజ్‌ పటేల్‌కు మాత్రం ఈ ఓటమి చేదు అనుభవమని పేర్కొన్నాడు.

ఇక భారత మాజీ క్రికెటర్‌ ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ ..‘‘పూర్తిస్థాయి ఆధిపత్య విజయాలు మరింత మధురంగా ఉంటాయి. శభాష్‌ టీమిండియా’’ అని హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. అదే విధంగా టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్లలో అత్యుత్తమ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి అని పునరుద్ఘాటించాడు. ఈ మేరకు.. ‘‘ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగానే మరోసారి చెబుతున్నా... ఇప్పటి వరకు భారత టెస్టు కెప్టెన్లలో గొప్ప సారథి విరాట్‌ కోహ్లి!

తన విజయాల శాతం 59.09తో టాప్‌లో ఉన్నాడు’’ అని ప్రశంసించాడు. ఇక వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌, వసీం జాఫర్‌ తదితరులు టీమిండియా విజయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఈ విజయంతో భారత జట్టు ఐసీసీ టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో ప్రథమ స్థానానికి ఎగబాకింది.

As I have said earlier and saying it again @imVkohli is the best Test Captain India have ever had! He's at the top with the win percentage of 59.09% and the second spot is at 45%. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 6, 2021

Resounding win for India in their own backyard, comprehensively outclassed New Zealand on a track with turn and bounce. Complete all-round effort with Mayank and Ashwin leading the way, one does feel for history-maker Ajaz. #INDvNZ pic.twitter.com/FFeRu6ZPUC — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 6, 2021