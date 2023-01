రాయ్‌పూర్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన రెండో వన్డేలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా (భారత ఇన్నింగ్స్‌ 10వ ఓవర్‌ 4వి బంతి) ఓ యువ అభిమాని మైదానంలోకి ప్రవేశించి రోహిత్‌ శర్మను కౌగిలించుకున్నాడు. వెంటనే అలర్ట్‌ అయిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సదరు అభిమానిని మైదానం నుంచి లాక్కెల్లే క్రమంలో హిట్‌మ్యాన్‌ కిందబోయాడు. హిట్‌మ్యాన్‌ను కౌగిలించుకున్న ఫ్యాన్‌ను దూరం లేగే ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సెక్యూరిటి సిబ్బంది బాలుడిని బలవంతంగా లాక్కెల్తుండగా.. కుర్రాడు.. వదిలేయండి అని హిట్‌మ్యాన్‌ వారికి సూచించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతోంది.

A fan invaded and Rohit Sharma told the security to just let me go, "he's a kid".#RohitSharma #ICC #IndvsNZ2ndODI pic.twitter.com/11ae0TERUJ

— avinash madiwal (@madiwal_avinash) January 21, 2023