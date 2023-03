చెన్నై వేదికగా భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా మధ్యలో ఓ అనుకోని అతిధి వచ్చి గ్రౌండ్‌ స్టాఫ్‌ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టింది. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా 43వ ఓవర్‌లో ఓ శునకం మైదానంలో చొరబడి, గ్రౌండ్‌ సిబ్బందికి పట్టుకోండి చూద్దాం అన్న ఛాలెంజ్‌ విసిరింది. ఇద్దరు సిబ్బంది శునకాన్ని బయటకు తరమాలని విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో సిబ్బంది కింద కూడా పడ్డారు. ఈ మొత్తం తంతును చూస్తూ టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ తల గోక్కుంటూ నవ్వుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరలవుతోంది.

New fielder in the fields 😂#INDvsAUS pic.twitter.com/lR48zIOASs

— YASIR SHEIKH🇮🇳 (@yasir__aadeez) March 22, 2023