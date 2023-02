146 ఏళ్ల టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రికార్డు నమోదైంది. ఆసీస్‌ వెటరన్‌ స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లయోన్‌ ఈ అత్యంత అరుదైన ప్రపంచ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ 2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా టీమిండియాతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో లయోన్‌ ఈ ఫీట్‌ను సాధించాడు. ఇంతకీ లయోన్‌ సాధించిన ఆ రికార్డు ఏంటంటే..

1877లో ఆస్ట్రేలియా-ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య తొలి అధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ మొదలైన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఒకే ఒక్క బౌలర్‌ (కనీసం 100 టెస్ట్‌లు ఆడిన క్రికెటర్‌) టెస్ట్‌ల్లో కనీసం ఒక్క నో బాల్‌ కూడా వేయకుండా 30,000 బంతులను బౌల్‌ చేశాడు. ఆ మహానుభావుడే నాథన్‌ లయోన్‌. 2011లో శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌ ద్వారా టెస్ట్‌ అరంగేట్రం చేసిన లయోన్‌.. ఇప్పటివరకు 115 టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడి 460 వికెట్లను పడగొట్టాడు.

