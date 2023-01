పాకిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌కు ఘోర అవమానం జరిగింది. క్రికెట్‌ ఐస్‌లాండ్‌ (సీఐ).. తాజాగా ప్రకటించిన పాకిస్తాన్‌ ఆల్‌టైమ్‌ వన్డే టీమ్‌లో బాబర్‌ పేరును డ్రింక్స్‌ బాయ్స్‌ జాబితాలో చేర్చింది. బాబార్‌తో పాటు మహ్మద్‌ హఫీజ్‌, షోయబ్‌ మాలిక్‌ పేర్లను కూడా క్రికెట్‌ ఐస్‌లాండ్‌ డ్రింక్స్‌ బాయ్స్‌ జాబితాలో చేర్చింది.

ఈ జట్టులో ఓపెనర్లుగా సయీద్‌ అన్వర్‌, జహీర్‌ అబ్బాస్‌లకు స్థానం కల్పించిన క్రికెట్‌ ఐస్‌లాండ్‌.. వన్‌డౌన్‌లో ఇంజమామ్‌ ఉల్‌ హాక్‌, నాలుగో స్థానంలో జావిద్‌ మియాందాద్‌, ఐదో ప్లేస్‌లో మహ్మద్‌ యూసఫ్‌, ఆరో స్థానంలో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌, ఏడో స్థానంలో షాహిద్‌ అఫ్రిది, ఆతర్వాత మొయిన్‌ ఖాన్‌ (వికెట్‌కీపర్‌), పేస్‌ బౌలర్ల కోటాలో వసీం అక్రమ్‌, వకార్‌ యూనిస్‌, ఏకైక స్పెషలిస్ట్‌ స్పిన్నర్‌గా సక్లయిన్‌ ముస్తాక్‌లను ఎంపిక చేసింది.

Today we announce our Pakistani ODI team of all time:



— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 8, 2023