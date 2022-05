Harbhajan Shocked With Symonds Sudden Demise: ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆల్‌రౌండర్ ఆండ్రూ సైమండ్స్ శనివారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. సైమండ్స్‌ మృతి పట్ల యావత్‌ క్రీడా ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది. సోషల్‌మీడియా వేదికగా సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అభిమానులు, ప్రస్తుత, మాజీ క్రికెటర్లతో పాటు సైమో సమకాలీకులైన భారత క్రికెటర్లు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో సైమోతో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగిన టీమిండియా మాజీ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందించాడు. సైమండ్స్‌ అకాల మరణం పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాడు. ఇంత త్వరగా వెళ్లిపోయావా మిత్రమా అంటూ విచారం వ్యక్తం చేశాడు. సైమో కుటుంబానికి, సన్నిహితులకు సానుభూతి తెలియజేశాడు. సైమండ్స్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాని ట్వీటాడు.

Shocked to hear about the sudden demise of Andrew Symonds. Gone too soon. Heartfelt condolences to the family and friends. Prayers for the departed soul 🙏#RIPSymonds

