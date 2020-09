'సామ్సన్‌ తోపు .. కాదంటే చర్చకు రెడీ'

దుబాయ్‌ : ఎప్పుడు ఏదో ఒక వార్తతో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసే టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు గౌతమ్‌ గంబీర్‌ తాజాగా సంజూ సామ్సన్‌ ప్రదర్శనపై స్పందించాడు. సంజూ సామ్సన్‌ మంచి టాలెంట్‌ ఉన్న ఆటగాడని.. కాదని ఎవరైనా అంటే తాను చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నాడు. చైన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మంగళవారం షార్జాలో జరిగిన లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఆటగాడు సంజూ సామ్సన్‌ విధ్వంసం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. (చదవండి : 'రసెల్‌ కంటే శుభమన్‌ కీలకం కానున్నాడు')

సిక్సర్లతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించిన శామ్సన్‌ ఐపీఎల్‌ 13వ సీజన్‌కు మంచి ఊపునిచ్చాడు. శామ్సన్‌ దాటికి లీగ్‌లో తొలిసారి 200 పరుగుల స్కోరు దాటింది. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనపై టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు, కోల్‌కతా మాజీ కెప్టెన్‌ గౌతమ్‌ గంబీర్‌ శామ్సన్‌ను ట్విటర్‌ ద్వారా ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. ' సంజూ సామ్సన్‌ కేవలం బెస్ట్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ మాత్రమే కాదు.. ఇండియాలో ఉన్న యంగ్‌ టాలంటెడ్‌ ప్లేయర్స్‌లో ఒకడు. ఈ విషయంలో ఎవరు కాదని చర్చకు వచ్చినా తాను సిద్ధంగా ఉన్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India!

Anyone up for debate?

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 22, 2020